19-latek z Rumunii próbował sprzedać garnki. Kobieta przeżyła dramat

19-letni obywatel Rumunii wszedł do mieszkania seniorki z Augustowa pod pretekstem sprzedaży garnków. Gdy kobieta chciała mu zapłacić, mężczyzna zaatakował ją. Używając siły zabrał jej ponad 16 tysięcy złotych oraz 200 dolarów i uciekł. - Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Współpracując z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku ustalili, że 19-latek może jechać citroenem, w stronę Łomży. W Piątnicy zauważyli go łomżyńscy funkcjonariusze - informuje oficer prasowy policji. Kierowca citroena nie zatrzymał się do kontroli, przyspieszył i kontynuował ucieczkę ulicami Łomży. W trakcie pościgu spowodował kolizję.

Bandyta wybiegł z auta i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany po kilkuset metrach. Przy 19-latku policjanci znaleźli skradzione pieniądze. Usłyszał dwa zarzuty. - Za przestępstwo rozboju kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt - dodaje oficer prasowy.

