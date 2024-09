Niewyobrażalna tragedia

19. rocznica tragicznego wypadku pod Jeżewem. Zginęło 10 maturzystów pielgrzymujących na Jasną Górę

W poniedziałek (30.09) mija 19 lat od tragicznego wypadku pod Jeżewem, w którym zginęło 13 osób: 10 maturzystów oraz 3 kierowców. Wszyscy pielgrzymowali na Jasną Górę. To najtragiczniejszy wypadek we współczesnej historii Białegostoku. "Rodzice, którzy przyjechali, gotowi byli wskakiwać do autokaru, żeby szukać swoich dzieci" - wspomina jeden ze strażaków.