22-latek miał grozić nastolatkom, że pokaże ich nagie zdjęcia. Chodzi o 30 dziewcząt

Policjanci z Bielska Podlaskiego zatrzymali 22-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego, który jest podejrzany o posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem osób małoletnich. - W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki pamięci, w tym komputer i telefony, na których ujawnili niedozwolone treści - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim. Mężczyzna usłyszał osiem zarzutów. Część z nich dotyczyła posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, dwa kolejne dotyczyły zmuszania osób małoletnich, przy użyciu groźby, do robienia takich zdjęć. Za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich grozi do 5 lat więzienia. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego trafił do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. Bielscy funkcjonariusze ustalają kolejne osoby, które mogły paść ofiarą tego procederu.

Podawał się za rówieśnika

Według ustaleń śledztwa, w mediach społecznościowych i na internetowych czatach podejrzany podawał się za rówieśnika dziewcząt, z którymi prowadził konwersacje. Najpierw były to ogólne rozmowy, potem przechodziły na tematy intymne i proponował przesyłanie sobie nagich zdjęć. Gdy do tego doszło, proponował, żeby wysyłały mu materiały o charakterze pornograficznym. Jeśli nie było na to zgody, groził upublicznieniem nagich zdjęć. Śledczy znaleźli na nośnikach pamięci zdjęcia ok. trzydziestu dziewcząt. Na razie udało się ustalić, kim jest sześć z nich.