- Jak tłumaczył funkcjonariuszom, nie pamięta całego zdarzenia, gdyż wcześniej pił alkohol, bo pokłócił się z dziewczyną. 26-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Augustowie. Straty, jakie ponieśli właściciele samochodów w wyniku szalonego ataku mężczyzny, oszacowano na ok. 20 tys. zł.