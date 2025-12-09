29-letni pirat drogowy uciekał przed policjantami. Mówił, że chciał się pobawić

29-latek uciekał audi przed policją krajową „19”, jadąc miejscami niemal 200 km/h

Kierowca łamał kolejne przepisy: wyprzedzał na skrzyżowaniu, ignorował STOP, zmuszał innych do hamowania

W rejonie Bielska Podlaskiego mężczyzna wjechał pod prąd na ekspresowy odcinek „19”

Policjanci z Bielska Podlaskiego ustawili blokadę, na której zatrzymano kierowcę

29-latek tłumaczył, że „chciał się pobawić”; był trzeźwy, pobrano mu krew do badań

Mundurowi z Siemiatycz ruszyli w pościg, gdy zauważyli audi przekraczające dozwoloną prędkość o ponad 160 km/h na drodze krajowej „19”. Kierowca nie reagował na sygnały do zatrzymania i uciekał w kierunku Bociek. W trakcie rajdu popełniał kolejne wykroczenia: wyprzedzał na skrzyżowaniu, ignorował znak STOP i zmusił innego, prawidłowo jadącego kierowcę do gwałtownego hamowania. Według policji, miejscami pędził niemal 200 km/h, stwarzając poważne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.

W okolicy Bielska Podlaskiego 29-latek zignorował nakaz jazdy w prawo i wjechał pod prąd na ekspresowy odcinek „19”. Staranował barierki i kontynuował ucieczkę bez opony i bez błotnika. Policjanci z Bielska ustawili blokadę, na której mężczyzna został zatrzymany. Kierowca tłumaczył, że „chciał się pobawić”. Był trzeźwy, pobrano mu jednak krew do badań na obecność narkotyków. Stracił prawo jazdy i trafił do aresztu. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie też za liczne wykroczenia popełnione w trakcie ucieczki. Co ciekawe, w ściganym audi policjanci znaleźli policyjną maskotkę.

