30-latek robił to na oczach kamer. "Nie wie, co nim kierowało"

Policjanci z Sejn otrzymali zgłoszenie, że doszło do uszkodzenia poręczy przy jednym ze sklepów w powiecie. Sprawcą zniszczenia okazał się 30-letni mężczyzna. - Jak oświadczył policjantom był wieczorem w lokalu i spożywał alkohol. W drodze powrotnej do domu wyrywał i łamał balustradę przy pobliskim sklepie. Mężczyzna tłumaczył, że nie wie co nim kierowało i dlaczego to zrobił - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. 30-latek został zatrzymany w swoim domu i raczej nie był zaskoczony niespodziewaną wizytą policjantów. Od razu przyznał się do uszkodzenia poręczy.

- Usłyszał już zarzuty, będzie musiał również naprawić uszkodzone mienie. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodaje oficer prasowy. Poniżej możecie zobaczyć nagranie, na którym widać bezmyślne zachowanie 30-letniego mężczyzny.

