35-latek nie żyje. Utonął w zbiorniku retencyjnym. Tragedia w Turośni Kościelnej

Minionej doby w woj. podlaskim utonęła jedna osoba. Do tragedii doszło w zbiorniku retencyjnym w Turośni Kościelnej niedaleko Białegostoku; obowiązuje tam zakaz kąpieli. W niedzielę (9.07) około godz. 18 osoba postronna zauważyła unoszące się w wodzie ciało. Okazało się, że to 35-letni mężczyzna. - Miniona doba to również zakończona sukcesem akcja ratunkowa na jeziorze Toczyłowo po wywrotce łodzi z dwiema osobami na pokładzie - dodaje zespół prasowy KWP w Białymstoku.

- Należy pamiętać, że woda to żywioł. Dlatego też, korzystając z jej uroków nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk, zwracajmy uwagę na warunki atmosferyczne, nigdy nie kąpmy się po spożyciu alkoholu - apelują policjanci.

