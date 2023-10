35-letnia warszawianka robiła to w całej Polsce. Sielankę przerwali policjanci z Łomży. Teraz boi się więzienia

Policjanci z Łomży zatrzymali w Warszawie kobietę, która jest podejrzana o szereg oszustw. - Wpadła w samochodzie, gdy jechała odebrać kolejne pieniądze. Kobieta dzwoniła do swoich ofiar, wzbudzała w nich silne emocje informując o wypadku bliskiej osoby. Dodawała, że niezbędnym jest przekazanie pewnej ilości gotówki, aby osoba najbliższa uniknęła odpowiedzialności karnej. Innym razem wzbudzała strach, twierdząc że oszczędności rozmówcy są zagrożone - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Ostatecznie pieniądze wpadały do jej rąk. - Na początku września tego roku kobieta oszukała mieszkańca Łomży. Dzwoniąc na numer stacjonarny, podała się za policjantkę centralnego biura śledczego i nakłoniła 73-letniego mężczyznę do przekazania 40 tysięcy złotych - dodaje oficer prasowy. 35-letnia mieszkanka Warszawy łącznie dokonała oszustw na około 200 tysięcy złotych. Usłyszała 8 zarzutów i trafiła już do aresztu. Grozi jej do 8 lat więzienia.

