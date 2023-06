500 plus. O tym musisz pamiętać, bo inaczej możesz stracić pieniądze. Terminy wypłat świadczenia

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował już pierwsze przelewy. W czwartek, 1 czerwca na konta rodziców trafiło 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

500 plus w woj. podlaskim. Terminy wypłat

W każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat świadczenia 500 plus: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. dzień miesiąca. - Zdecydowana większość rodziców i opiekunów, która złożyła wniosek o 500 plus przed rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego zachowała dotychczasowy termin wypłat - podkreśla rzecznika ZUS w woj. podlaskim.

Nabór wniosków na okres świadczeniowy 2023/2024 trwa już od 1 lutego Jeśli rodzic nie chce stracić wypłaty świadczenia 500 plus za czerwiec, to najpóźniej do końca miesiąca musi elektronicznie złożyć wniosek. - Jeśli rodzic zapomni wysłać wniosek o 500 plus w czerwcu i zrobi to dopiero w lipcu, to za czerwiec nie będzie miał przyznanego świadczenia. Środki na dziecko będą przyznane od miesiąca złożenia wniosku - przypomina Katarzyna Krupicka. Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

800 plus. Od kiedy i dla kogo?

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Sonda Czy 800 plus oraz darmowe leki i przejazdy autostradą sprawią, że PiS wygra wybory? Tak Nie Nie mam pojęcia