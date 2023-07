Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz w końcu to powiedział. "Jest tragedia"

Do tego groźnego wypadku doszło w poniedziałek (24.07) około godz. 11. 30. Na DK 19 między Wasilkowem a Czarną Białostocką zderzyły się ze sobą dwa samochody. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 45-letni kierowca toyoty wjeżdżając na DK 19 od Studzianek, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu w kierunku Czarnej Białostockiej 69-letniemu kierowcy opla - informuje sierżant sztabowy Malwina Trochimczuk, oficer prasowy KMP w Białymstoku. W tym wypadku poszkodowanych zostało sześć osób. 4 dzieci z toyoty zostało przewiezionych do szpitala, natomiast kierowcę toyoty i pasażerkę opla do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

