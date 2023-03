W Czarnej Białostockiej (woj. podlaskie) doszło do kradzieży monocykla. Uczeń szkoły w Różanymstoku przyjechał z grupą rówieśników na szkolne zajęcia. W ich trakcie, wraz z rówieśnikiem wybrali się do jednego z lokali gastronomicznych po jedzenie. Monocykle, którymi przyjechali, pozostawili na chwilę przed wejściem do lokalu. - Niestety jednym z nich zainteresował się 61-letni mieszkaniec gminy Czarna Białostocka. Mężczyzna zabrał go ze sobą do domu. Wpadł, bo całą sytuację zarejestrował monitoring, a dzielnicowi z posterunku w Czarnej Białostockiej szybko ustalili jego tożsamość - informuje oficer prasowy policji w Sokółce. Złodziej został zatrzymany w swoim domu. Policjanci znaleźli też tam skradziony jednoślad. 61-latek usłyszał zarzut kradzieży; grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

