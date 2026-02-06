AI wybrała idealne imię dla psa w 2026 roku. Aż 878 Polek nosi to imię

AI przeanalizowała najczęściej wybierane imiona, ich brzmienie oraz popularność wśród opiekunów czworonogów. Wniosek? Jedno imię zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Według analizy sztucznej inteligencji (skorzystaliśmy z ChataGPT), najmodniejszym i najbardziej uniwersalnym imieniem dla psa w 2026 roku jest... Luna. To imię krótkie, melodyjne i łatwe do zapamiętania zarówno dla zwierzaka, jak i właściciela. Pasuje do suczek małych ras, ale również do większych psów o spokojnym charakterze. „Luna” kojarzy się z księżycem, delikatnością i tajemniczością - a takie imiona coraz częściej wybierają właściciele w Polsce i na świecie. Co ciekawe, według aktualnego wykazu imion żeńskich osób żyjących w Polsce (rejestr PESEL) imię Luna nosi obecnie... 878 Polek.

Dlaczego właśnie to imię wygrywa?

Sztuczna inteligencja zwraca uwagę na kilka kluczowych cech:

jest krótkie i łatwe do wypowiedzenia

dobrze brzmi podczas wołania psa na spacerze

ma pozytywne skojarzenia

pasuje do różnych ras i charakterów

jest modne, ale nie przesadnie popularne

W 2026 roku właściciele coraz częściej wybierają imiona, które brzmią nowocześnie i mają miękkie, przyjazne brzmienie.

Jak wybrać idealne imię dla psa? Eksperci przypominają, że najlepsze imię powinno być: krótkie (1–2 sylaby), łatwe do rozpoznania przez psa, inne niż popularne komendy („siad”, „chodź”), dopasowane do charakteru pupila. Warto też przez kilka dni sprawdzić, jak pies reaguje na wybrane imię.

