Te zawody mogą zniknąć przez AI. Kto jest najbardziej zagrożony?

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-02-01 4:00

Rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że część zawodów opartych na powtarzalnych zadaniach może w najbliższych latach zostać mocno ograniczona lub całkowicie przebudowana. Najbardziej zagrożone są stanowiska, w których liczy się rutyna, proste procedury i praca schematyczna.

Sztuczna inteligencja coraz szybciej wchodzi do firm, urzędów i codziennego życia. Automatyzacja obejmuje już nie tylko przemysł, ale też biura, obsługę klienta czy tworzenie treści. Wiele osób zaczyna się zastanawiać, które zawody mogą stracić na znaczeniu w najbliższych latach. Eksperci podkreślają, że AI nie musi oznaczać całkowitego zniknięcia profesji, ale może sprawić, że część stanowisk zostanie ograniczona lub mocno zmieni się zakres obowiązków.

Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe nie jest to, czy zawód zniknie, ale czy pracownik potrafi się dostosować. Największe szanse mają osoby w profesjach wymagających:

  • kontaktu z ludźmi
  • kreatywności
  • odpowiedzialności i decyzji
  • pracy w terenie
  • specjalistycznej wiedzy

AI może zmieniać rynek pracy, ale jednocześnie tworzy nowe stanowiska i nowe potrzeby. Coraz częściej mówi się o przekwalifikowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. W wielu branżach ważne będzie nauczenie się współpracy z narzędziami AI, zamiast traktowania ich jako zagrożenia.

