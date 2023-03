Hajnówka. Ale wtopa! Złodziej zgubił skierowanie do lekarza. Teraz może trafić za kratki

Na terenie szpitala w Hajnówce doszło do kradzieży wartego około 650 zł telefonu. - Policjanci ustalili, że na jedną z sal chorych wszedł mężczyzna i z szafki pacjenta, który spał, ukradł telefon. Następnie szybko opuścił salę - informuje oficer prasowy KPP w Hajnówce. Traf chciał, że gdy uciekał z oddziału, z jego kurtki wypadło skierowanie do poradni specjalistycznej. Zaskoczony 26-latek został zatrzymany godzinę po zgłoszeniu, jeszcze na terenie szpitala. W kieszeni mężczyzny znajdował się skradziony telefon. 26-latek usłyszał zarzut kradzieży zuchwałej. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

