Pierwsza Komunia Święta 2022

Dzieci przysięgają abstynencję

Alkohol na Pierwszej Komunii. Dzieci przysięgają życie w trzeźwości

Maj to miesiąc, w którym dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej. To ważne święto nie tylko dla dzieci, ale także ich rodziców, którzy planują rodzinne przyjęcie w domu lub restauracji. Czy na stole może pojawić się alkohol? Ks. bp Tadeusz Bronakowski z Łomży przedstawił stanowisko kościoła w tej kwestii. Przypomniał również, że dzieci pierwszokomunijne od lat składają przyrzeczenia abstynenckie.