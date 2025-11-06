Do dramatu doszło w sobotę 1 listopada w miejscowości Folwark Berżniki nad jeziorem Aszaryń. Tego dnia funkcjonariuszki z pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sejnach patrolowały okolice cmentarzy – z powodu dnia Wszystkich Świętych na drogach panował wzmożony ruch. Około godziny 15:30 doszło do dramatu. Przez radio usłyszały komunikat, że mężczyzna wypadł z łódki do jeziora. Były może 3 minuty od miejsca zdarzenia. – Nie czekałyśmy. Wcisnęłyśmy gaz i po kilku minutach byłyśmy na miejscu – relacjonują. Patrol, do którego pierwotnie był kierowany meldunek, mógł dotrzeć dopiero za kilkanaście minut.

Kilkanaście metrów od pomostu zobaczyły przewróconą łódkę, a nieco dalej ciało mężczyzny unoszące się na powierzchni wody. – Nie było czasu do zastanawiania się. Zdjęłam pas z bronią, kurtkę, spodnie i buty i wskoczyłam. Woda była lodowata, ale adrenalina robiła swoje, bo nie poczułam tego zimna – wspomina jedna z funkcjonariuszek.

Mężczyzna leżał twarzą do tafli jeziora. Policjantka dopłynęła do niego i zaczęła holować w kierunku brzegu. Mężczyzna był bardzo rosły. Druga z policjantek również musiała wskoczyć do wody. Wspólnie wydobyły nieprzytomnego mężczyznę na brzeg.

Zaczęła się druga faza dramatycznej walki o jego życie. – Mamy w policji kursy pierwszej pomocy. Niedawno był ponowny trening. Robiłam masaż serca i próbowałam przywrócić oddech. Chciałyśmy wierzyć, że jeszcze się uda – mówią.

Po kilku minutach na miejsce dotarł drugi patrol, a chwilę później strażacy i ratownicy medyczni. Reanimacja trwała ponad godzinę. Niestety, mimo desperackich wysiłków, mężczyzny nie udało się uratować. – Bardzo to przeżywamy. Do końca wierzyłyśmy, że uda się przywrócić mu życie. Jest nam ogromnie żal, że mimo naszych starań się nie udało – mówią cicho. – Ale zdajemy sobie sprawę, że na tym polega nasza praca. Musimy działać. Czasem niestety nie wszystko od zależy od nas.

Dla mieszkańców Sejn mimo to są bohaterkami. Zaryzykowały własne życie, by spróbować ocalić człowieka.