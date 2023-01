Andrzej z Plutycz zdradził, co trzyma w lesie. Ma tego kilka ton. Jest czego zazdrościć!

Rolnicy. Podlasie. W najnowszym filmiku zatytułowanym "Andrzej z Plutycz jedzie do ziemianki po ziemniaki dla krów Rolnicy z Podlasia" mogliśmy zobaczyć jak Andrzej wraz z psem wybrał się do oddalonej o kilometr od jego domu ziemianki. Rolnik zabrał z piwnicy worek kartofli dla swoich krów. - Mamy plus 10 stopni ciepła, można jechać w pole orać, ale ja dzisiaj przyjechałem ziemniaków nabrać cały worek do parnika, bo trzeba gotować dla krów - oznajmił rolnik, po czym przystąpił do działania. Filmik możecie obejrzeć pod tym akapitem. - Zobaczcie ile mam zieminków. Tutaj ich leży parę ton i to tylko z jednej strony, a jeszcze tam z drugiej. Tych ziemniaków u mnie nie brakuje - pochwalił się 40-letni rolnik. Patrząc na filmik trudno nie przyznać mu racji. W ziemiance ma prawdziwą ziemniaczaną fortunę. "Zajeb** ta ziemianka lux sprawa" - skomentował jeden z internautów. Inny zwrócił uwagę, że ziemniaki są duże. Na koniec nagrania Andrzej z Plutycz zaapelował do widzów o subskrybowanie jego kanału. Brakuje mu tylko kilka tysięcy "subów", aby zdobyć prestiżowe wyróżnienie: srebrny guzik YouTube'a. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

