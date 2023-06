Andrzej z Plutycz i jego 100 tysięcy! Wielki sukces rolnika. Ogromne wyróżnienie

Rolnicy. Podlasie. Istniejący od 2020 roku kanał Gienek i Andrzej Plutycze ma już... 100 tys. subskrybentów. Mężczyzna wkrótce powinien otrzymać od firmy Google paczkę, w której będzie się znajdować srebrny przycisk YouTube'a. Jest to wyjątkowo pożądane przez internetowych twórców wyróżnienie, który jest przyznawane najpopularniejszym youtuberom na świecie, takim, którzy mają co najmniej 100 tys. subskrybentów. Andrzej już od kilku miesięcy podkreślał w swoich nagraniach, że dąży do zdobycia srebrnego przycisku. No i się udało! Chociaż na profilach należących do Andrzeja z Plutycz nie widać jeszcze reakcji na ten sukces, to rolnik na pewno ma powody do zadowolenia, wszak wysoka oglądalność kanału to potencjalnie wysokie zyski z wyświetlania reklam. Sukces Andrzeja-youtubera nie umknął za to uwadze internautów. Pod filmikami można znaleźć komentarze z gratulacjami. A jeszcze w ostatnim filmiku z układania bel siana w stodole rolnik zachęcał: - Zapraszam do subskrypcji naszego kanału Gienek i Andrzej, do komentowania i oczywiście napisania jaki jeszcze filmik mam nagrać - mówił z uśmiechem na ustach Andrzej Onopiuk. Przed rolnikiem kolejne cele. Milion subskrybentów (złoty przycisk YouTube) oraz... 10 milionów subskrybentów (diamentowy przycisk YouTube).

Przypominamy, ze Andrzeja z Plutycz można przede wszystkim oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie, który jest emitowany w każdą niedzielę na kanale Fokus TV o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Jak zmieniał się wygląd Andrzeja z Plutycz? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.