Andrzej z Plutycz naprawiał sprzęt. Nagle stało się TO! "Możesz iść do swojej roboty"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz dysponuje pokaźną jak na swoje możliwości finansowe flotą maszyn rolniczych. Mężczyzna ma m.in. dwa ciągniki, belarkę, siewnik, tura oraz kosiarkę talerzową. Ten ostatni sprzęt pojawił się w gospodarstwie słynnego rolnika niemal równo rok temu, zastępując starą kosiarkę. - Łoo, to nie ma porównania. Tym to się kosi, a nie metr sześćdziesiąt pięć. Tutaj było wtedy 9 pokosów, a teraz tylko 5. Maszyna pierwyj sort - zachwycał się rolnik. 11 miesięcy później, na kanale Gienek i Andrzej Plutycze, pojawił się filmik z... naprawy kosiarki. - Spróbuję zmienić paski, bo z mojej winy zostały spalone paski. Kosiłem trawę w tamtym roku, gdzie nie było koszone 3 lata. Trochę za szybko jeździłem i zostały paski spalone, a idzie sezon na koszenie łąk - powiedział na początku nagrania rolnik.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz naprawia kosiarkę talerzową. Z kadru wyłonił się Gienek

Mężczyzna raz dwa wziął się do pracy. Robota szła sprawnie do momentu, aż trzeba było naciągnąć na koło cztery nowe paski. Andrzej poprosił o pomoc swojego ojca, który nagle wyłonił się z kadru. W dwójkę poszło sprawniej. - Dobra, możesz iść do swojej roboty, ja tu poradzę - podziękował rolnik. Przypominamy, że Gienka i Andrzeja można oglądać w każdą niedzielę w serialu Rolnicy. Podlasie emitowanym na kanale Fokus TV o godz. 20.

