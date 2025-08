Andrzej z Rolnicy. Podlasie w ogniu krytyki. Ostre komentarze widzów. "To nie jest rolnik"

Andrzej Onopiuk z Plutycz rozpoczął sezon belowania słomy.

Do pracy wykorzystał belarkę, którą kilka lat temu otrzymał dzięki Agrounii.

Maszyna niedawno przeszła remont – rolnik nie był pewien, jak się sprawdzi.

Pierwsze testy zakończyły się sukcesem – belarka działała bez zarzutu.

Internauci krytycznie ocenili stan techniczny ciągnika i kulturę pracy rolnika.

Rolnicy. Podlasie. Choć są wakacje, to Andrzej Onopiuk ciężko pracuje. 42-letni mężczyzna ma do dyspozycji belarkę, którą swego czasu zasponsorowała mu Agrounia. Niedawno maszyna przeszła serwis i jej stan do niedawna był dla rolnika zagadką. Razem z bratem Jarkiem podłączył belarkę do ciągnika i ruszył do pracy. - Pierwsze belowanie słomy w tym roku. Zobaczymy jak ona po remoncie będzie szła, bo tego nie wiem - oznajmił Andrzej. Okazało się, że maszyna działa znakomicie. "Zbita dobrze. Tak jak powinno być. Czyli Łukasz dobrze belarkę ustawił" - ucieszył się gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie. Internauci nie podzielają tych zachwytów. "To nie jest rolnik to fleja", "Ciągnik cały uwalony w oleju raz, kurz, słoma wszystko na nim dwa. Chociaż byś te złącza szmatką przeczyścił, a potem jakimś środkiem dokładnie do cna, a tak cały syf wszystko idzie do oleju, zapycha filtry, rozdzielacz zaraz szlag trafia, nie mówiąc o innych podzespołach" - komentują internauci.

Rolnicy. Podlasie to kultowy serial o rolnikach z Podlasia, który od kilku lat emitowany jest w telewizji Fokus TV. Serial wypromował takie gwiazdy jak Gienek i Andrzej z Plutycz oraz Emilia Korolczuk z Laszek.

