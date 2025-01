Anglik i Ukrainiec zderzyli się na Podlasiu. Obaj będą mieli kłopoty

Do kolizji doszło na DK 19 w rejonie miejscowości Deniski (woj. podlaskie). - Policjanci ustalili na miejscu, że w tył mercedesa uderzyła honda. Do zderzenia pojazdów doszło w momencie, kiedy kierujący mercedesem 50-letni obywatel Ukrainy zwolnił w miejscu robót drogowych związanych z budową S19. Okazało się, że sprawcą kolizji był obywatel Wielkiej Brytanii - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że obywatel Ukrainy, mieszkający obecnie w Warszawie, nie ma uprawień do kierowania pojazdem. Jego auto przekazano innej osobie, a on sam odpowie przed sądem za popełnione wykroczenie. - W dalszą drogę nie pojechał również 62-letni Anglik, którego pojazd został usunięty z uwagi na uszkodzenia - kontynuuje oficer prasowy.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności na drodze, zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego - przypominają policjanci.

