Gdzie jest 10-letni Alan Ziółkowski? Szuka go rodzina i policjanci. Mieszkaniec Augustowa we wtorek (26.09.23) około godziny 16 wyszedł ze świetlicy środowiskowej i do chwili obecnej nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego Alana Ziółkowskiego:

Wzrost około 146 cm, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, ciemny blond. Ubrany w ciemne dresy, koszulkę z krótkim rękawem z numerem 9 na plecach i biało-czerwone buty sportowe oraz czapkę moro. Może mieć ze sobą czarny plecak.

- Wszystkie osoby, które widziały 10-latka lub wiedzą gdzie może przebywać prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji lub dzwoniąc na numer alarmowy 112 - apeluje podkom. Kinga Kalinowska z KPP Augustów.

Policjanci z Białegostoku w dalszym ciągu szukają Michała Walińskiego. Młody mężczyzna zaginął w miniony czwartek. Policjanci i rodzina 21-latka proszą o pomoc.

