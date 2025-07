Dramat rolnika. W kilka minut stracił dorobek życia

W czwartek 3 lipca w gospodarstwie Krzysztofa (56 l.) i Danuty (54 l.) Gręś z Karpowicz (gm. Suchowola, woj. podlaskie) wybuchł pożar. Spłonęła obora o powierzchni 1200 m², cały sprzęt i niemal całe stado – ponad 90 krów i jałówek. Przeżyło tylko kilkanaście sztuk.

– W kilka minut straciliśmy dorobek całego życia – mówi Krzysztof. – To sąsiad zauważył ogień. Kiedy dobiegliśmy, już mocno się paliło. Razem z sąsiadami i strażakami wyprowadzaliśmy krowy z buchającego dymem budynku. Niestety wiele z nich trzeba było dobić, obrażenia były zbyt poważne. To był koszmar. Trudno nam opisać skale pomocy, jakiej teraz doświadczamy. Sąsiedzi nie tylko pomagali ratować zwierzęta, ale potem – w milczeniu i bez wahania – pomogli uprzątnąć ciała tych, których nie udało się uratować. To było makabryczne zadanie, ale nikt nie narzekał. Po prostu ludzie przyszli, bo wiedzieli, że trzeba pomóc.

Straty państwa Gręś sięgają milionów złotych. Ale ruszyła fala solidarnej pomocy. Hodowcy bydła z trzech województw przekazali ponad 40 jałówek i cieląt. To ogromna pomoc – wysokocielna jałówka jest warta nieraz nawet 10–12 tys. zł. - Wiemy, jak trudno dziś rolnikom, a jednak się podzielili – mówią państwo Gręś. – To wzruszające.

Akcję koordynowała Podlaska Federacja Hodowców Bydła, a firma transportowa Fabiszewscy nieodpłatnie zebrała i przewiozła ofiarowane zwierzęta z 14 powiatów, 26 gmin i 36 miejscowości. Kierowcy ruszyli po nie nocą, a wrócili do domów dopiero wieczorem.

– Spotyka nas teraz tyle dobra... Nie wiemy nawet, jak dziękować. Wierzymy, że dzięki takiej pomocy tak wielu wspaniałych ludzi, uda nam się stanąć na nogi.