Autobus zderzył się z osobówką. Jedna osoba nie żyje. Tragiczna noc na Podlasiu

Tragiczny wypadek na trasie Białystok - Korycin (DK8). Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (1/2.02.2025). Po godzinie 2 w nocy autobus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. - Ze zgłoszenia wynika, że autobusem jechało około 15 pasażerów, nikt z pasażerów autobusu nie jest poszkodowany - przekazał niedługo po wypadku młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Z najnowszych informacji wynika, że do szpitala trafił kierowca autobusu. Jechało nim 10 osób. Niestety kierowca toyoty zginął. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Brody. Autobus jechał z Litwy do Berlina. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

