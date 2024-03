Nowy radiowóz

Bestia za 270 tys. złotych wyjedzie na ulice Białegostoku. Policjanci otrzymali nowy radiowóz

Do policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku trafił pierwszy radiowóz w nowych barwach. Jest to oznakowany pojazd marki Isuzu D-max. - Dla funkcjonariuszy nowy sprzęt to istotne wsparcie techniczne w codziennej służbie - mówi oficer prasowy KMP w Białymstoku. Pojazd kosztował ponad 273 798 tys. złotych.