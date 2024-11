Białostocki Jarmark Świąteczny. 50 wystawców, Miasteczko Mikołaja i mnóstwo nowych atrakcji

Jak co roku, na Rynku Kościuszki w Białymstoku pojawi się Jarmark Świąteczny. Otwarcie zaplanowano na najbliższą sobotę 30 listopada na godzinę 11. Na mieszkańców i odwiedzających miasto turystów będzie czekać ponad 50 wystawców. Do kupienia będą wyroby rękodzielnicze, smakołyki, sery, miody, zabawki oraz dużu, dużo więcej. Pojawią się także tradycyjne wyroby rodem z Podlasia. - Tegoroczny jarmark będzie jeszcze większy, bardziej rozświetlony, z większą liczbą atrakcji niż rok temu - zapowiada prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Białostocki Jarmark Świąteczny 2024

Co nowego pojawi się na Białostockim Jarmarku Świątecznym? Wśród nowości będą m.in. nowe domki handlowe z charakterystycznymi dekoracjami oraz... Miasteczko Mikołaja. Będą to trzy przeszklone pawilony oferujące przeróżne atrakcje m.in. scenki do zdjęć i przestrzeń do warsztatów oraz pokazów. Na Rynku Kościuszki pojawią się nowe dekoracje świetlne 3D, karuzele i ponad dwieście choinek. Będą też strefy gastronomiczne z grzańcem i gorącą czekoladą.

"Po raz kolejny na Rynku Kościuszki pojawi się Miejski Kalendarz Adwentowy w odnowionej formie. Będzie to duża drewniana konstrukcja z dwudziestoma czterema skrytkami, stanowiąca jednocześnie bramę wejściową na jarmark. W skrytkach znajdą się drobne niespodzianki i słodkie upominki od patronów poszczególnych okienek" - informuje Marta Matejczuk z Departamentu Komunikacji Społecznej UM w Białymstoku.

Białostocki Jarmark Świąteczny. Świąteczny koncert i Mikołaj z Rovaniemi

W sobotę 7 grudnia na scenie wystąpią Agnieszka Hekiert oraz Iwona Węgrowska, które wystąpią podczas specjalnego koncertu świątecznego. Natomiast w niedzielę 8 grudnia Białystok odwiedzi Mikołaj z Rovaniemi.

Białostocki Jarmark Świąteczny będzie otwarty od 30 listopada do 22 grudnia; od poniedziałku do soboty w godzinach: 11 - 18.00 (piątki i soboty do 22.00), a w niedzielę 10 - 20.

