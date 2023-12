Zaskakujące ceny na Białostockim Jarmarku Świątecznym. Tłumy na Rynku Kościuszki

Jarmark świąteczny

Jarmark świąteczny w Białymstoku. Bajkowy klimat, ciekawe produkty i zaskakująco normalne ceny [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Białymstoku ruszył jarmark świąteczny. Na Rynku Kościuszki można kupić sery, mięsa, ciasta i zabawki. Co ciekawe, ceny są całkiem przyzwoite w porównaniu do tego, co widzimy na jarmarkach w innych miastach. Nie brakuje również atrakcji dla najmłodszych. Zobaczcie, jak prezentuje się Białostocki Jarmark Świąteczny.