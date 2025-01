Białostoczanin ukrywał w piwnicy narkotyki warte 300 tys. złotych

Pijany żołnierz strzelał do cywilnego auta. 25-latek wydalony ze służby. "W wojsku nie ma miejsca dla pijaków". Zarządzono całkowitą prohibicję

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że 36-letni mieszkaniec Białegostoku bierze udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. - Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w jego mieszkaniu. 36-latek w pokoju w szufladzie biurka ukryte miał pakiety do zgrzewarki i woreczki strunowe oraz wagę elektroniczną - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Między szafkami znaleziono 200 gramów suszu roślinnego, wstępne badanie wykazało, że to marihuana.

Policjantów wspierał pies Lidia - owczarek belgijski wyszkolony do wyszukiwania narkotyków. - Przeszukując piwnicę Lidia wskazała również szafkę, w której w worku na śmieci policjanci znaleźli blisko 8 kilogramów białego proszku popakowanego w pakiety. Narkotester wskazał, że to amfetamina. Policjanci oszacowali czarnorynkową wartość narkotyków na ponad 300 000 złotych - kontynuuje oficer prasowy.

36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, za który grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy trzymiesięczny areszt.

