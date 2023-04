Białostoczanka umówiła się na boską sesję zdjęciową. Wyszła lipa

Rolnicy. Podlasie. "No co ty robisz!" Andrzej z Plutycz nabroił. Chciał dobrze

Do policjantów z Białegostoku zgłosiła się 39-letnia kobieta. Blisko 2 lata temu znalazła w internecie ogłoszenie rzekomej fotografki, która miała być bardzo znana i utalentowana. - Zgłaszająca, chcąc odświeżyć swoje portfolio, napisała do ogłaszającej się kobiety. Następnie przelała ustaloną kwotę w wysokości 500 złotych na wskazany rachunek bankowy - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Cała sesja zdjęciowa miała odbyć się w ciągu... 1,5 roku. W międzyczasie tajemnicza fotografka informowała o tym, że ma prywatne problemy. Terminy sesji wciąż były odwlekane. W marcu białostoczanka podjęła kolejną próbę umówienia się na termin sesji. - Na spotkanie nikt nie przyszedł, a kontakt urwał się. Po powrocie do domu 39-latka znalazła informacje w sieci, że nie jest jedyną oszukaną osobą i postanowiła zgłosić sprawę policjantom - dodaje oficer prasowy.

