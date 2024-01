Studniówka II LO w Białymstoku. Taniec jak z bajki. Co za choreografia, co za wykonanie! Zachwyca się cała Polska

27-letnia białostoczanka zgłosiła się do policjantów i opowiedziała, co ją spotkało. Około 4 miesięcy wcześniej zadzwonili do niej mężczyźni, którzy mówili po polsku, ale z charakterystycznym wschodnim akcentem. Przedstawili się jako doradcy finansowi. - Poinformowali, że na jej koncie z kryptowalutami są środki, które może wypłacić. 27-latka przekazała, że nie zakładała takiego konta. Oszuści jednak nie odpuszczali. Przez cały czas wydzwaniali do kobiety z informacją o zgromadzonych kryptowalutach - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. W pewnym momencie 27-latka, mimo, że nie zakładała takiego konta, poprosiła o jego zamknięcie i niekontaktowanie się więcej w tej sprawie.

Cwany oszust poinformował o konieczności wypłaty zgromadzonych środków. Wmawiał jej, że jest to niezbędne do zamknięcia rachunku, a cała operacja ma zająć około 10 minut. - Zgodnie z instrukcjami, kobieta zainstalowała na swoim komputerze i telefonie polecaną aplikację. Jak się okazało służącą do zdalnej obsługi urządzeń. Dzwoniący mężczyzna wysłał również link do konta z kryptowalutami. Instruował 27-latkę jak krok po kroku zamknąć konto. Polecił również zalogowanie się do bankowości internetowej, żeby tam przelać środki z konta z kryptowalutami - kontynuuje oficer prasowy.

27-latka zatwierdzała wszystkie transakcje kodami SMS. Dodatkowo oszust korzystając z jej konta zaciągnął kredyty. Gdy 27-latka zaczęła dostawać informacje, że nie ma już zdolności kredytowej zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Niestety, straciła ponad 312 tysięcy złotych.