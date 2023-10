i Autor: jch Białystok. Awaria sieci trakcyjnej. Duże opóźnienia pociągów

Awaria PKP

W poniedziałek rano na odcinku Baciuty - Łapy (woj. podlaskie) doszło do awarii sieci trakcyjnej. Występują utrudnienia w ruchu pociągów m.in. z Białegostoku do Warszawy, które mogą mieć opóźnienia do 1,5 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do godzin popołudniowych.