Mieszkańcy Białegostoku i okolic od dawna marzą, aby w pobliżu miasta powstała IKEA. W mieście jest co prawda punkt odbioru, ale to przecież nie to samo, co wizyta w stacjonarnym sklepie. Podobnie jest z lotniskiem. Białostoczanie, którzy chcą wylecieć z kraju, są zmuszeni korzystać z lotniska w Modlinie lub lotniska Chopina w Warszawie, bo pas startowy na Krywlanach to przecież nie port lotniczy. Chociaż obie inwestycje są od siebie różne i nie da się ich ze sobą porównać, to ten temat od lat elektryzuje mieszkańców miasta. "IKEA czy lotnisko? Co jest Waszym zdaniem bardziej potrzebne w stolicy Podlasia?" - takie pytanie zadaliśmy na naszym fanpage'u. Reakcja internautów nas zaskoczyła. Napisaliście ponad 3,6 tys. komentarzy. Wybraliśmy kilka najciekawszych naszym zdaniem opinii:

Lotnisko, tyle możliwości w zasięgu ręki tak blisko, a zarazem tak daleko. Niech miasto się rozwija, a nie stoimy w miejscu

Nie lotnisko, a szybki i bezpośredni dojazd na lotniska w Warszawie. Przykład lotnisk w Radomiu i Olsztynie pokazuje że to studnia bez dna. Fajnie mieć lotnisko, ale trzeba mieć na € i ludzi którzy z niego będą latać. Województwo Podlaskie to 1 milion ludzi.

Lotnisko? Ilu białostoczan na te chwile stać na loty? Ludzie liczą grosze przy kasie z supermarkecie czy starczy do 1. Koszt utrzymania takiego molocha liczy się w milionach zł na miesiąc. Budżet miasta nie udźwignie tych kosztów w miesiącach które nie są sezonowo atrakcyjne dla lotów wiec bilans będzie ujemny. Czy potrzebna jest Ikea - nie wiem.

Ile można kupować? W domu już i tak coraz mniej miejsca. A latać? Jak tylko trochę grosza zostanie. Świat jest taki piękny!

IKEA... Lotnisko nie jest potrzebne, kto chciał to i tak już wyjechał.

To tak jakby zapytać dziecko, kogo bardziej kochasz, mamusię czy tatusia? I Ikea jest potrzeba i lotnisko.

Już dawno powinno być tu LOTNISKO, a IKEA jest zawsze tam gdzie jest lotnisko.

LOTNISKO! Lotnisko I jeszcze raz lotnisko! Tylu turystów z zagranicy chciałoby odwiedzić nasze strony, ale kiedy słyszą, że z lotniska musieliby stracić prawie cały dzień na dojazd to wybierają inne destynacje!

