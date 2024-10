14 października: Dzień Nauczyciela 2024. Piękne teksty na kartkę lub do wyrecytowania

Białystok: Niemowlę ze złamaną nogą. Ojciec dziecka trafił do aresztu, wstrząsające ustalenia

Do białostockiej policji zadzwonili pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Po badaniach lekarze ocenili, że okoliczności obrażeń dziecka mogą wskazywać, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Funkcjonariusze zatrzymali ojca poszkodowanego dziecka. – W toku postępowania będą weryfikowane inne zachowania podejrzanego, w szczególności, czy nie dochodziło do znęcania lub jakichś innych zachowań bezprawnych wobec dziecka, czy też innych członków rodziny – powiedział cytowany przez Polską Agencję Prasową szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe Marek Winnicki.

Śledczy nie podają na razie szczegółowych informacji w tej sprawie. Nie wiemy, czy zatrzymany przyznał się i jakie złożył wyjaśnienia. W związku z obawą matactwa trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące.