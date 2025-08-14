Święto Wojska Polskiego w Białymstoku. Uroczystości, pikniki i atrakcje dla mieszkańców

Główne uroczystości na Rynku Kościuszki

Centralnym punktem święta będzie uroczysty apel pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki, który rozpocznie się o 12:30. Wezmą w nim udział m.in.:

żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,

żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,

kombatanci i organizacje patriotyczne,

Uroczystość zakończy się defiladą wojskową.

Czytaj też: Kontakt z tą rośliną powoduje oparzenia i straszny ból. Ukrywa się wśród traw

Piknik Rodzinny i stoiska służb mundurowych

Równolegle z obchodami na Placu pod Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki odbędzie się Piknik Rodzinny. Swoje stoiska przygotują m.in.:

Krajowa Administracja Skarbowa,

Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej,

Areszt Śledczy w Białymstoku,

Komenda Miejska PSP,

Podlaski Oddział Straży Granicznej,

Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Policję reprezentować będą Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej oraz Komenda Miejska Policji w Białymstoku.

Atrakcje w Muzeum Wojska i Parku Militarnym

Z okazji święta Muzeum Wojska w Białymstoku udostępni swoje ekspozycje bezpłatnie:

Siedziba główna, ul. Kilińskiego 7:

9:30–17:00 – zwiedzanie wystaw stałych i czasowych,

9:30–16:00 – stoisko edukacyjne dla dzieci.

Park Militarny, ul. Węglowa 3A:

9:30–17:00 – zwiedzanie ekspozycji stałej,

9:30–16:00 – prezentacja sprzętu wojskowego, stoiska służb,

10:00–16:00 – animacje i drewniane gry wielkoformatowe,

10:00–12:00 – spacer historyczny po osiedlu Bema (zbiórka przy ul. Kopernika, Łomżyńskiej i Młynowej).

Sportowe zakończenie dnia

O 17:00 na Chorten Arenie rozpocznie się Piknik Rodzinny połączony z Turniejem Służb Mundurowych. Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach (1x20 minut, bez limitu zmian). Dla uczestników przewidziano liczne atrakcje – dmuchańce, wojskową grochówkę i pokazy sprzętu.

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska, stoczona w sierpniu 1920 roku, była kluczowym momentem wojny polsko-bolszewickiej. Polskie wojska, pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, odparły ofensywę Armii Czerwonej, która zmierzała w kierunku Warszawy z zamiarem zdobycia stolicy i rozszerzenia rewolucji komunistycznej na zachodnią Europę. Dzięki dobrze zaplanowanej kontruderzeniu znad Wieprza i determinacji żołnierzy udało się zadać przeciwnikowi druzgocącą porażkę. Zwycięstwo to nie tylko zapewniło Polsce niepodległość, ale także powstrzymało rozprzestrzenienie się komunizmu na kontynencie, przez co historycy często nazywają je „Cudem nad Wisłą”.

QUIZ. Znane bitwy w historii świata. Test nie tylko dla pasjonatów Pytanie 1 z 10 Kto zwyciężył w bitwie pod Maratonem, która rozegrała się w 490 r. p. n. e.? Persowie Grecy Następne pytanie