Dorasta nawet do 4 metrów wysokości i ma łodygę o średnicy ok. 10 cm

Na łodygach i liściach znajdują się włoski wydzielające toksyczną substancję.

Powoduje ciężkie poparzenia skóry, zwłaszcza w połączeniu z promieniowaniem słonecznym.

Objawy to zaczerwienienie, pęcherze, obrzęk i pieczenie utrzymujące się przez wiele dni.

Można go spotkać na łąkach, przy drogach, nad rzekami, w parkach i na wysypiskach.

Nie dotykaj, nie wycinaj, nie niszcz! Nawet krótki kontakt może skończyć się hospitalizacją.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to niebezpieczna, inwazyjna roślina parząca, która stanowi poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. W sezonie letnim, a zwłaszcza w czasie wakacyjnych wycieczek czy spacerów po terenach zielonych, warto zachować szczególną ostrożność. Gdzie można spotkać barszcz Sosnowskiego? Roślina ta rośnie w wielu miejscach w Polsce, często w otoczeniu, w którym najmniej się jej spodziewamy. Można ją spotkać m.in.:

na łąkach i terenach nieużytkowanych,

przy drogach, torach kolejowych, rzekach i strumieniach,

w parkach, zadrzewieniach i w pobliżu zabudowań,

na wysypiskach śmieci i terenach ruderalnych.

Jej charakterystyczne, duże liście i okazałe, białe baldachy kwiatów sprawiają, że łatwo ją dostrzec, jednak próba bliższego kontaktu może skończyć się tragicznie.

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest groźny?

Jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, kontakt z sokiem tej rośliny, zwłaszcza w połączeniu z promieniowaniem słonecznym, może powodować ciężkie poparzenia skóry. Do objawów należą:

zaczerwienienie,

pęcherze,

obrzęk,

pieczenie.

Dolegliwości mogą utrzymywać się przez wiele dni, a w niektórych przypadkach gojenie jest długotrwałe i bolesne.

Co zrobić po kontakcie z barszczem Sosnowskiego?

Jeśli doszło do kontaktu z tą rośliną:

nie drap miejsca poparzenia,

nie stosuj domowych środków chemicznych,

przemyj skórę letnią wodą i chroń przed słońcem,

jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem,

jeśli to możliwe, zrób zdjęcie rośliny w celu identyfikacji.

Szybka reakcja może ograniczyć skutki oparzenia i przyspieszyć leczenie.

Barszcz Sosnowskiego rozprzestrzenia się szybko i stanowi zagrożenie także dla bioróżnorodności – tworzy zwarte łany, które wypierają inne gatunki roślin. Dlatego w przypadku zauważenia tej rośliny warto powiadomić odpowiednie służby, by mogły bezpiecznie ją usunąć.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego? Oto wskazówki GIS:

Osiąga wysokość do 4 m

Średnica łodygi ok. 10 cm

Na łodygach i liściach znajdują się włoski produkujące toksyczną substancję

Charakteryzuje się białym kwiatostanem oraz wielkimi liśćmi

Często mylony jest z wyrośniętym koprem włoskim

Specjaliści apelują: zachowuj ostrożność podczas wędrówek i obserwacji przyrody. W razie kontaktu z barszczem Sosnowskiego należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.