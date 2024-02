Razem z żoną ratował nieprzytomnego 40-latka. Dramat na osiedlu

Policjant z białostockiej patrolówki znalazł się w odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze. Wyszedł z domu, aby odwieźć dziecko do przedszkola. - Idąc do samochodu razem z żoną i dzieckiem zauważył mężczyznę, który leżał na osiedlowej uliczce tuż przy chodniku. Natychmiast podbiegł sprawdzić, co się stało - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Jak się okazało, mężczyzna był nieprzytomny i nie oddychał. Żona policjanta zadzwoniła na numer alarmowy 112, a policjant rozpoczął resuscytację nieprzytomnego mężczyzny. - Policjant prowadził resuscytację około 15 minut, aż do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego - dodaje oficer prasowy. Medycy, którzy zjawili się na miejscu, przywrócili u mężczyzny funkcje życiowe. 40-latek został zabrany do szpitala.

Białystok. Policjanci dostali dramatyczne zgłoszenie. Liczyła się każda minuta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.