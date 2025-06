Rolnicy. Podlasie. "Kobieta na pierwszym miejscu". Andrzej z Plutycz wszystko wyznał

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk (42 l.) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci wśród rolników z województwa podlaskiego, a bezsprzecznie najbardziej znany gospodarz z Plutycz – niewielkiej miejscowości niedaleko Bielska Podlaskiego. Widzowie programu Rolnicy. Podlasie poznali go jako cichego i skromnego mężczyznę, jednak z czasem przeszedł zauważalną przemianę. Dziś to zdecydowany i aktywny rolnik, który z odwagą podejmuje nowe wyzwania i stawia na rozwój swojego gospodarstwa. Andrzej z Plutycz ma siostrę Paulinę, której w razie potrzeby pomaga przy pracy. Ostatnio, podczas naszej niedawnej wizyty w Plutyczach, mogliśmy zobaczyć, jak wygląda współpraca między nimi. Andrzejowi towarzyszył ojciec Gienek oraz kolega Sławek zwany Jastrzębiem. Panowie pomagali Paulinie w pracy przy ogródku. - Ścieżkami. Jak podepczecie to dam drugą robotę - ostrzegała Paulina, bojąc się o swoje rośliny.

Prosta praca niespodziewanie zeszła na temat... kobiet. Zaczął Sławek.

- Są najgorsze trzy żywioły. Wiatr, woda i ogień.

- A myślałam, że kobieta - odezwała się Paulina.

- To na pierwszym miejscu kobieta. A później żywioły - podsumował Andrzej.

Serial Rolnicy. Podlasie - o czym jest?

Serial Rolnicy. Podlasie to produkcja, która w 2019 roku zadebiutowała na antenie stacji Fokus TV i szybko zdobyła rzeszę fanów. Program przedstawia życie codzienne rolników z Podlasia, ich pracę na roli, hodowlę zwierząt oraz relacje rodzinne i sąsiedzkie. Widzowie mają okazję zobaczyć, jak wygląda praca na wsi, jakie wyzwania stają przed rolnikami oraz jak radzą sobie z trudnościami.

W serialu Rolnicy. Podlasie występują rolnicy z województwa podlaskiego. Wśród nich są m.in.:

Gienek i Andrzej z Plutycz

Emilia Korolczuk z Laszek

Monika i Tomek z Pokaniewa

Agnieszka i Jarek z Bronowa

