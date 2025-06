Magiczne miejsce na końcu Polski

Ten zakątek Podlasia wygląda jak z "Władcy Pierścieni" Tolkiena. Magiczne miejsce przy granicy z Białorusią

Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, że Śródziemie Tolkiena istnieje naprawdę – i to nie gdzieś daleko w Nowej Zelandii, ale w Polsce? Wystarczy udać się do Kruszynian – niewielkiej wsi w województwie podlaskim, tuż przy granicy z Białorusią. To miejsce zachwyca nie tylko nieskażoną naturą i unikatową kulturą, ale i krajobrazami, które przypominają filmowe plenery "Władcy Pierścieni".