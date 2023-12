Świąteczna trasa Coca-Coli. Kiedy legendarna ciężarówka przyjedzie do Białegostoku?

W niedzielę wieczorem doszło do pożaru domu jednorodzinnego na ul. Ogrodniczki w Białymstoku. Trzy osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Były przytomne. W akcji gaśniczej uczestniczyło 9 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru.

