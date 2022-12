Rozpoznajesz kogoś?

Białystok. W święta złodzieje nie odpoczywają. Zobacz zdjęcia włamywaczy poszukiwanych przez policję. Rozpoznajesz kogoś? [ZDJĘCIA]

W święta Polacy często wyjeżdżają do swoich rodzin. W tym okresie nasze mieszkania i domy stoją puste. Święta to wymarzony czas dla złodziejów. Policjanci co roku przypominają, aby przed dłuższym wyjazdem właściwie zabezpieczyć dom, a także poprosić sąsiada, aby miał na niego oko. W artykule pokazujemy twarze włamywaczy, których poszukuje podlaska policja. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Zadzwoń na policję.