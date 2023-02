Na białostockim osiedlu Leśna Dolina złodzieje włamali się do mieszkania. Ostrzeżenie o grasujących przestępcach pojawiło się na facebookowej grupie zrzeszającej mieszkańców trzech dużych osiedli: Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Słoneczny Stok. "W jednej z klatek w bloku przy Armii Krajowej 8a zostało okradzione mieszkanie. Wchodzą balkonem wychodzą drzwiami. Włamywacz/włamywacze zostawiają na ścianach informacje zapisane kodem. Proszę być czujnym, rozglądać się i nie udzielać żadnych informacji osobom obcym na temat sąsiadów i remontów. Proszę o zamykanie drzwi do klatki. Każde podejrzane zachowanie należy pilnie zgłaszać." Post udostępniono 360 razy, dotarł do ponad 40 tys. odbiorców.

Włamywacze w Białymstoku. Grasują na osiedlu Zielone Wzgórza, Leśna Dolina, Słoneczny Stok

Poprosiliśmy policję o komentarz. - Potwierdzam, że w ostatnim czasie doszło do kilku zdarzeń na wskazywanych osiedlach - potwierdziła nam st. asp. Katarzyna Molska-Zarzecka, oficer prasowy KMP w Białymstoku. - W czterech przypadkach doszło do kradzieży z włamaniem, natomiast w dwóch pozostałych do usiłowania tego przestępstwa. Przestępcy wybrali mieszkania usytuowane na niższych kondygnacjach, dostali się do nich wyważając drzwi balkonowe, bądź wybijając szybę - wyjaśnia policjantka.

Łupem złodziei padła głównie biżuteria, sprzęt elektroniczny i pieniądze. Wartość strat oszacowana przez właścicieli to ponad 60 tysięcy złotych. - Obecnie policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawców - dodaje st. asp. Katarzyna Molska-Zarzecka.

Policjanci przypominają i apelują: Powinniśmy pamiętać że słabe drzwi, łatwe do otwarcia zamki czy brak zainteresowania ze strony sąsiadów zachęcają włamywaczy do działania. Dlatego też warto zniechęcić przestępców inwestując w dobrej jakości atestowany zamek, przy niższych kondygnacjach w rolety antywłamaniowe, a także w system alarmowy. Zachęcamy do sąsiedniego współdziałania. Zwracajmy uwagę na mieszkania innych, na dobiegające hałasy, niecodzienne odgłosy, czy też osoby pojawiające się na naszym osiedlu bez określonego celu. Każdy zapamiętany szczegół wyglądu, ubioru, w przypadku samochodu numery rejestracyjne pojazdu, marka, kolor mogą być dla policjantów niezwykle cenne.

