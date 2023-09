27-letni mężczyzna spotkał się ze swoim kolegą na piwie. Panowie udali się do lokalu na obrzeżach Bielska Podlaskiego i zajęli stolik w ogródku piwnym. W pewnym momencie alkohol uderzył do głowy i 27-latek stał się agresywny wobec innych klientów. - Nagle agresor uderzył jednego z nich butelką. 37-latek z urazami głowy i ramienia wymagał pomocy medycznej. Napastnik uciekł, szybko jednak wpadł w ręce mundurowych - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim. Policjanci zatrzymali go w mieszkaniu kolegi, z którym mężczyzna wcześniej pił piwo. - Mieszkaniec gminy Bielsk Podlaski trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, a jego zachowanie zakwalifikowane zostało jako czyn o charakterze chuligańskim. Grozi mu teraz do 2 lat pozbawienia wolności - dodaje oficer prasowy.

