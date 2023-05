Bielsk Podlaski. Potrącenie rowerzysty. Do szpitala zabrał go śmigłowiec

Zdradził go flakonik perfum

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk stwierdziła, że to się nie opłaca

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nagle to powiedział. Wystarczy jedna rzecz i zmieni swoje życie

Dramatycznie zaczął się nowy tydzień w Bielsku Podlaskim. W poniedziałek (29.05) około godz. 7 na ul. Piłsudskiego doszło do potrącenia 74-letniego rowerzysty przez samochód osobowy. Rowerzystę do szpitala przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak ustalił lokalny portal bielsk.eu, do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Poszkodowany rowerzysta znajdował się pod samochodem. Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci.

Potrącenie rowerzystki uchwycił miejski monitoring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.