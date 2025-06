Holenderska sieć dyskontów stawia na woj. podlaskie. W czerwcu aż 3 nowe sklepy

Nowe sklepy Action w woj. podlaski – gdzie i kiedy?

Pierwszy z nowych obiektów zostanie uruchomiony 14 czerwca w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 59. To już druga lokalizacja Action w tym mieście. Kolejne dwa sklepy zostaną otwarte 28 czerwca – w Łomży (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 129/A) oraz w Białymstoku (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 10). Każdy ze sklepów będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9 – 21 oraz w niedziele handlowe od 10 do 20.

Zobacz też: Czy Białystok wejdzie do kawowej ligi mistrzów? Starbucks komentuje plotki. Mieszkańcy nie kryją ekscytacji

Oferta: 6000 produktów, z czego większość poniżej 10 zł

Action przyciąga klientów bogatym asortymentem w niskich cenach. W sklepach dostępnych jest około 6000 produktów w 14 kategoriach, w tym artykuły gospodarstwa domowego, ogrodowe, zabawki, produkty do majsterkowania, żywność i tekstylia. Co tydzień firma wprowadza 150 nowych produktów, dostosowując ofertę do sezonu i oczekiwań klientów. Charakterystyczną cechą sieci jest atrakcyjna polityka cenowa – ponad 2/3 całego asortymentu kosztuje mniej niż 10 złotych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z otwarcia naszych kolejnych sklepów na Podlasiu. To już osiem lat od kiedy otworzyliśmy pierwszą lokalizację Action w Polsce. Od samego początku jesteśmy pozytywnie przyjmowani przez klientów i cieszymy się, że dalej możemy przybliżać im ofertę Action - mówi Paweł Essel, Dyrektor Generalny Action w Polsce.

Czytaj też: Kiedy IKEA w Białymstoku? Wszystko już jasne. Poznaliśmy plany szwedzkiej firmy

W czerwcu nowe sklepy Action w woj. podlaskim

Suwałki, ulica Sejneńska 59. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00.

Łomża, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 129/A. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00.

Białystok, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10. Będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00

Wraz z otwarciem sklepów, Action stworzyło 32 nowe miejsca pracy – po 11 osób zatrudniono w Białymstoku i Suwałkach, a 10 w Łomży. Sklepy oferują przestronne powierzchnie handlowe – od 882 m² w Łomży do ponad 1011 m² w Białymstoku.

Porównaliśmy ceny Lidlu w Polsce i Holandii. Cena pomidorów to przegięcie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.