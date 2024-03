Bracia bliźniacy z Bielska długo się nie zobaczą. Jeszcze za sobą zatęsknią?

Z samego rana policjanci z bielskiej patrolówki zapukali do jednego z domów w gminie Boćki. - Mundurowi mieli doprowadzić mieszkającego tam 46-latka do terapeuty uzależnień. Na miejscu okazało się, że w domu przebywa również drugi mężczyzna, brat bliźniak 46-latka - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Mężczyzna wydawał się być poddenerwowany. Szybko wyszło na jaw, dlaczego. - Podczas sprawdzenia w policyjnych bazach danych policjanci ustalili, że drugi z braci jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ma do odbycia karę 10 miesięcy pozbawienia wolności - dodaje oficer prasowy. Decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim 46-latek odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu mimo sądowego zakazu oraz... uszkodzenie ciała swojego brata bliźniaka. Panowie będą mieli teraz dość czasu na to, aby do siebie zatęsknić. Ostatecznie jeden z braci trafił do szpitala, a drugi do więzienia.

18 czerwca 1949 roku w Warszawie urodzili się bliźniacy: Lech i Jarosław Kaczyńscy