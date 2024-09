To już pewne: powtórka wyborów! Sąd zdecydował w sprawie wójta Korycina

Policjanci z Białegostoku dostali informację, że w jednym ze sklepów doszło do kradzieży. Mężczyzna wpadł, bo na jego drodze stanął pracownik ochrony. Policjanci zjawili się na miejscu i ustalili, że mężczyzna nie dokonał kradzieży, ale oszustwa. Na nagraniu widać, jak 65-latek podchodzi do kasy samoobsługowej mając w koszyku sklepowym cztery wina. - Schemat działania podejrzanego był taki, że skanując produkty w kasie samoobsługowej, nabijał cenę tańszego produktu, a droższy wkładał do strefy pakowania - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Białostoczanin może trafić na 8 lat więzienia za kombinowanie przy kasie samoobsługowej

Straty wyceniono na 15 złotych. Mężczyzna przyznał się, że oszukiwał przy kasie umyślnie i świadomie. - Jak twierdził, chciał zaoszczędzić kilka złotych i skorzystać z promocji - kontynuuje oficer prasowy. Teraz mieszkaniec Białegostoku za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Łomża. Złodziej w Lidlu. Jeden z klientów nie cackał się z 32-latkiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.