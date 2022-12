Chłopiec połknął bombkę choinkową. Matka mogła zrobić tylko jedno

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali w Białymstoku toyotę, która jechała pasem dla autobusów. - Po zatrzymaniu szybko okazało się, co było powodem takiego sposobu jazdy. W samochodzie 30-latka wiozła swojego kilkunastomiesięcznego synka. Jak przekazała funkcjonariuszom zdenerwowana mama dziecka, chłopiec połknął bombkę choinkową i chciała jak najszybciej zawieźć go do szpitala - informuje oficer prasowy policji w Białymstoku. Policjanci bez wahania rozpoczęli pilotaż do szpitala dziecięcego. - Używając świateł uprzywilejowania umożliwili szybki i bezpieczny dojazd potrzebującym natychmiastowej pomocy - dodaje oficer prasowy. Nie wiadomo, w jakim stanie jest dziecko.

4,5-letni Leoś zakopany w płytkim grobie pod Garwolinem. Matka i jej partner z zarzutami zabójstwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.