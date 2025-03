Z glutami do pasa. Chore dzieci w przedszkolach. Czy zaświadczenie od lekarza jest obowiązkowe?

Niektóre żłobki i przedszkola w sezonie infekcyjnym wymagają od rodziców, których dzieci wracają do placówek po chorobie, dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do takiego powrotu. Jak podkreślił w rozmowie z PAP Andrzej Troszyński z Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, "zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a lekarz nie ma obowiązku go wystawić". - Wydanie takiego zaświadczenia przez lekarza wiąże się z kolejną wizytą w przychodni, narażając w ten sposób dziecko na ponowy kontakt z chorobami, a tym samym na ponowne zachorowanie - zauważył.

Chore dzieci w żłobku lub przedszkolu. "Gluty do pasa"

Jak uważa pediatra i immunolog dr hab. n.med. Wojciech Feleszko, kwestia zaświadczeń jest wynikiem konfliktu trzech stron: "rodziców, którzy chcieliby, żeby ich dziecko poszło do przedszkola i uczestniczyło w zajęciach, rodziców, którzy nie chcą, żeby ich dziecko czymś się zaraziło, i dyrekcji, która chce mieć święty spokój". - Mam wrażenie, że kulturowo jesteśmy jakąś wyspą, która chciałaby wszystko uporządkować i odizolować. Tymczasem znam kraje Europy Zachodniej, w których dwu- i trzylatki z glutami do pasa normalnie chodzą do placówek i nikt od nikogo nie wymaga żadnych zaświadczeń. Dzieci muszą zbudować sobie odporność - a budują ją, chorując, prawidłowo eksponując się na mikroorganizmy w środowisku, a przede wszystkim - szczepiąc się - powiedział lekarz.

"Nie ma podstawy prawnej"

Prawo nie reguluje kwestii okazywania w żłobku, czy przedszkolu zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie. - Nie ma podstawy prawnej, by żądać od rodziców lub opiekunów prawnych takiego dokumentu - wyjaśniła PAP Paulina Nowosielska, dyrektorka Zespołu Prasowego Rzeczniczki Praw Dziecka.

Dodała, że "dyrektor ma prawo zobowiązać rodziców do przyprowadzania do żłobka, przedszkola tylko dzieci zdrowych oraz prosić o odbiór dziecka, którego stan zdrowia budzi niepokój, utrudnia funkcjonowanie w grupie bądź stanowi zagrożenie dla innych".

