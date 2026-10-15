Tragedia w Hornowie. Bus wypadł z drogi i roztrzaskał się o drzewo. Nie żyje jedna osoba

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-15 19:47

Czarny czwartek na podlaskich drogach. Kolejna tragedia i kolejna ofiara śmiertelna. W Hornowie bus zjechał z drogi na łuku i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Dla jednego z pasażerów wypadek zakończył się tragicznie. Kierowca trafił do szpitala, a na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe. To już trzecia osoba, która tego dnia zginęła w wypadku drogowym na Podlasiu.

Rozbity bus leży na boku w rowie przy drodze w nocy. O tragicznym wypadku w Hornowie przeczytasz na SE Białystok.
Autor: PSP Płock/ Materiały prasowe zdj. ilustracyjne

Śmiertelny wypadek w Hornowie. Bus uderzył w drzewo

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 15 października, w miejscowości Hornowo, w gminie Dziadkowice, w powiecie siemiatyckim. Jak informuje Podlaska Policja, kierujący busem z nieznanych dotąd przyczyn na łuku drogi zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo.

– Kierujący busem na łuku drogi z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Pasażer tego pojazdu zginął – przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.

Busem podróżowały dwie osoby. Pasażer zginął w wyniku wypadku, natomiast kierowca został zabrany do szpitala przez ratowników medycznych.

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Na miejscu liczne służby. Droga była zablokowana

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło kilka minut po godzinie 18. Na miejsce skierowano dwa zespoły ratownictwa medycznego, strażaków z JRG Siemiatycze oraz druhów z OSP Hornowo i OSP Dziadkowice. Interweniowali również policjanci.

Akcja ratunkowa wymagała zaangażowania kilku służb. W trakcie prowadzonych działań droga była zablokowana, a kierowcy poruszający się w okolicy musieli liczyć się z utrudnieniami.

Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego kierujący busem zjechał z jezdni na łuku drogi.

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Czarny dzień na podlaskich drogach. Trzy ofiary śmiertelne

Wypadek w Hornowie to kolejna tragedia na drogach regionu tego samego dnia. Wcześniej w Białymstoku doszło do śmiertelnego potrącenia dwóch kobiet na przejściu dla pieszych.

Po śmierci pasażera busa bilans ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na Podlasiu wzrósł tego dnia do trzech osób.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze liczy się nie tylko przestrzeganie przepisów, ale również dostosowanie prędkości do warunków i zachowanie koncentracji za kierownicą. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

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