Kobieta straciła fortunę

Co za bezczelność! Oszukał, a potem zadzwonił i zadał jedno pytanie

SES 21:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wyjątkową bezczelnością wykazał się pewien oszust, którego ofiarą padła mieszkanka Białegostoku. Nie dość, że wyłudził od starszej kobiety oszczędności życia, to potem jeszcze zadzwonił do niej, by "zapytać o opinię". 39-latek, mimo iż osiągnął swój cel, nie był jednak aż tak doskonały w swojej przestępczej działalności, gdyż w końcu wpadł w ręce stróżów prawa.